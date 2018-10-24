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      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже

      Вести.UA 101 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 24.10 – Ляшко считают едва ли не главным актером украинской политики, хоть радикалу до сих пор припоминают постановочные ролики с фронта, но останавливаться он не собирается. В библиотеке Кембриджа собрано свыше восьми миллионов томов, среди них, например, Библия Гуттенберга и киевское письмо Х века, теперь туда попадет еще одно издание из Украины.

      Также в выпуске:

      Добкин замахнулся на должность "святого".

      Теги: Новости Украины Михаил Поплавский Олег Ляшко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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