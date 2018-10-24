Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже

В свежем выпуске "Вести.UA" за 24.10 – Ляшко считают едва ли не главным актером украинской политики, хоть радикалу до сих пор припоминают постановочные ролики с фронта, но останавливаться он не собирается. В библиотеке Кембриджа собрано свыше восьми миллионов томов, среди них, например, Библия Гуттенберга и киевское письмо Х века, теперь туда попадет еще одно издание из Украины.

Также в выпуске: Добкин замахнулся на должность "святого".