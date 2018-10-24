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      Вєсті.UA. Досягнення Ляшка. Поплавський в Кембриджі

      Вєсті.UA 541 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 24.10 – Ляшка вважають чи не найголовнішим актором української політики, хоч радикалу досі пригадують постановочні ролики з фронту, але зупинятися він не збирається. В бібліотеці Кембриджа зібрано понад вісім мільйонів томів, серед них, наприклад, Біблія Гуттенберга та київський лист Х століття, тепер туди потрапить ще одне видання з України.

      Також у випуску:

      Добкін замахнувся на посаду "святого". 

      Теги: Новини України Вєсті.UA Олег Ляшко Михайло Поплавський
      Джерело: 24 канал
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