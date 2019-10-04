Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 октября – Александр Дубинский решил, что ему можно делать все в Верховной Раде, и начал обедать прямо в сессионном зале. Стало понятно, почему Олег Ляшко ушел с политической жизни, потому что он выбирал подарок для мамы – квартиру.
Также в выпуске:
Рябошапка наступает на те же грабли.
Дубинский выбирает помощницу.
Источник: 24 канал
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