Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 4 октября – Александр Дубинский решил, что ему можно делать все в Верховной Раде, и начал обедать прямо в сессионном зале. Стало понятно, почему Олег Ляшко ушел с политической жизни, потому что он выбирал подарок для мамы – квартиру.

Также в выпуске: Рябошапка наступает на те же грабли. Дубинский выбирает помощницу.