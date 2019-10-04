Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 4 жовтня – Олександр Дубінський вирішив, що йому можна робити все у Верховній Раді, і почав обідати прямо в сесійній залі. Стало зрозуміло, чому Олег Ляшко пішов з політичного життя, бо він вибирав подарунок для мами – квартиру.

Також у випуску: Рябошапко наступає на ті ж самі граблі. Дубінський вибирає помічницю.

Джерело: 24 канал