01:08
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде

      Вести.UA 22 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.11 – несмотря на открытое нападение россиян на наши военные корабли, депутаты смогли собраться и устроить традиционный балаган в парламенте, а виной всему фантастическая особенность власть имущих. Модные вояжи жены Омеляна, то было дело национальной безопасности, она приобретала необходимый опыт, который пригодился в условиях военного положения.

      Также в выпуске:

      Один из избранников знает как вернуть аннексированный Крым.

       

      Теги: Владимир Литвин Вести.UA
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      У российского газа появился серьезный конкурент
      27 ноября , 23:14 У российского газа появился серьезный конкурент
      Злой Одессит 3147
      Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      27 ноября , 22:44 Главные новости 27 ноября: судилище над украинскими моряками в Крыму и операция Савченко
      1568
      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      27 ноября , 22:00 Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы
      Павло Казарін 165
      99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      27 ноября , 20:33 99% цивільних українців не помітять воєнного стану
      Артем Овдієнко 1538
      Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      27 ноября , 20:01 Введение военного положения в Украине: что оно меняет в жизни украинцев
      114698
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук