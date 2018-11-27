Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
В свежем выпуске "Вести.UA" за 27.11 – несмотря на открытое нападение россиян на наши военные корабли, депутаты смогли собраться и устроить традиционный балаган в парламенте, а виной всему фантастическая особенность власть имущих. Модные вояжи жены Омеляна, то было дело национальной безопасности, она приобретала необходимый опыт, который пригодился в условиях военного положения.
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Один из избранников знает как вернуть аннексированный Крым.
Источник: 24 канал
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