Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 27.11 – попри відкритий напад росіян на наші військові кораблі, депутати змогли зібратися і влаштувати традиційний балаган у парламенті, а виною всьому фантастична особливість можновладців. Модні вояжі дружини Омеляна, то була справа національної безпеки, вона набувала необхідного досвіду, який пригодився в умовах воєнного стану.
Також у випуску:
Один з обранців знає як повернути анексований Крим.
Джерело: 24 канал
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