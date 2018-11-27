Вєсті.UA. Фантастичні депутати. Омелян в тренді

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 27.11 – попри відкритий напад росіян на наші військові кораблі, депутати змогли зібратися і влаштувати традиційний балаган у парламенті, а виною всьому фантастична особливість можновладців. Модні вояжі дружини Омеляна, то була справа національної безпеки, вона набувала необхідного досвіду, який пригодився в умовах воєнного стану.

Також у випуску: Один з обранців знає як повернути анексований Крим.