Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп
В выпуске программы "Вести.UA" за 21 февраля – похоже, история российскому президенту значительно интереснее, чем юриспруденция. А особенно, когда речь идет об украинской истории. Чтобы украсть Анну Ярославну и Крым, Владимир Путин заводит одну и ту же песню. Нестор Шуфрич решил наверстать в законотворчестве все, что недорабатывал годами. Но для этого ему нужно немного поучиться в Эминема.
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