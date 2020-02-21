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      Вести.UA: Фантазии Путина об Украине. Шуфрич читает рэп

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 21 февраля – похоже, история российскому президенту значительно интереснее, чем юриспруденция. А особенно, когда речь идет об украинской истории. Чтобы украсть Анну Ярославну и Крым, Владимир Путин заводит одну и ту же песню. Нестор Шуфрич решил наверстать в законотворчестве все, что недорабатывал годами. Но для этого ему нужно немного поучиться в Эминема.

      Также в выпуске:

      Как власть контролирует возможное распространение коронавируса.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Нестор Шуфрич Вести.UA
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