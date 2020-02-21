Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп

У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 лютого – схоже, історія для російського президента значно цікавіша, аніж юриспруденція. А особливо, коли йдеться про українську історію. Щоб красти Анну Ярославну та Крим Володимир путін заводить одну й ту саму пісню. Нестор Шуфрич вирішив надолужити в законотворчості все, що недопрацьовував роками. Але для цього йому потрібно трохи повчитися в Емінема.

Також у випуску: Як влада тримає під контролем можливе розповсюдження коронавірусу.