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      Вєсті.UA: Фантазії Путіна про Україну. Шуфрич читає реп

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 лютого – схоже, історія для російського президента значно цікавіша, аніж юриспруденція. А особливо, коли йдеться про українську історію. Щоб красти Анну Ярославну та Крим Володимир путін заводить одну й ту саму пісню. Нестор Шуфрич вирішив надолужити в законотворчості все, що недопрацьовував роками. Але для цього йому потрібно трохи повчитися в Емінема.

      Також у випуску: 

      Як влада тримає під контролем можливе розповсюдження коронавірусу.

      Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Нестор Шуфрич Володимир Путін Новини політики
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