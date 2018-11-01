Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
В свежем выпуске "Вести. UA" за 31.10 – Гриценко выпил кофе на автомобильной заправке, где неделю назад была Тимошенко, а месяц назад Марина Порошенко. Получается, что Гриценко самому придумать ничего не удается. Триста отважных должны победить царя не менее злого – это триста санкцийцев. Да-да более трехсот украинских чиновников попали в немилость Путина.
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Источник: 24 канал
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