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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина

      Вести.UA 140 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести. UA" за 31.10 – Гриценко выпил кофе на автомобильной заправке, где неделю назад была Тимошенко, а месяц назад Марина Порошенко. Получается, что Гриценко самому придумать ничего не удается. Триста отважных должны победить царя не менее злого – это триста санкцийцев. Да-да более трехсот украинских чиновников попали в немилость Путина.

      Также в выпуске:

      Негативная аура мешает работать Добкину-младшему.

      Теги: Санкции России против Украины Владимир Путин Анатолий Гриценко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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