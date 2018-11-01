Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 1.11 – Гриценко випив кави на автомобільній заправці, де тиждень тому була Тимошенко, а місяць тому Марина Порошенко. Виходить, що Гриценку самому вигадати нічого не вдається. Триста відважних мусять перемогти царя не менш злого – це триста санкційців. Так-так понад три сотні українських високопосадовців потрапили у немилість Путіна.

Також у випуску: Негативна аура заважає працювати Добкіну молодшому.