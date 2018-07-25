Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
В свежем выпуске "Вести.UA" за 25.07 – Олег Ляшко известный ценитель жестких разговоров. Но хитрый радикал решил ругать оппонентов на расстоянии – по телефону. Возможно, не все верят в переселение душ, но аналогии с железной леди просятся сами собой. Юлия Владимировна даже встречалась с британским прототипом Маргарет Тэтчер.
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После смерти Кеннеди вселился в малыша в Одесской области.
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Это произошло – Олег Царев открыл рот из-за поребрика.
Источник: 24 канал
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