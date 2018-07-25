Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 25.07 – Олег Ляшко відомий поціновувач жорстких розмов. Але хитрий радикал вирішив лаяти опонентів на відстані – по телефону. Можливо, не всі вірять у переселення душ, але аналогії з залізною леді просяться самі собою. Юлія Володимирівна навіть зустрічалася з британським прототипом Маргарет Тетчер.
Також у випуску:
Після смерті Кеннеді вселився у малюка на Одещині.
Київ знову ворог номер один для Росії.
Це сталося – Олег Царьов відкрив рота з-за поребрика.
Джерело: 24 канал
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