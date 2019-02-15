Вести.UA: Фиаско Насирова. Почему Труханов прибыл из другого мира

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 15 февраля – Роман Насиров первый руководитель налоговой, которого отдали под суд и внесли рекордный залог в сто миллионов, а также стал единым кандидатом в президенты под следствием. Ученые не исключают, что существует возможность путешествовать между измерениями и похоже, что оттуда к нам прибыл Геннадий Труханов.

Также в выпуске: Кандидаты в президенты и их четвероногие любимцы.