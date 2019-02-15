Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 лютого – Роман Насіров перший керівник податкової, якого віддали під суд і внесли рекордну заставу в сто мільйонів, а також став єдиним кандидатом у президенти під слідством. Науковці не виключають, що існує можливість подорожувати між вимірами й схоже, що звідти до нас прибув Геннадій Труханов.

Також у випуску: Кандидати у президенти та їх чотирилапі улюбленці.