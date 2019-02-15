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      Вєсті.UA: Фіаско Насірова. Чому Труханов прибув з іншого світу

      Вєсті.UA 35 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 15 лютого – Роман Насіров перший керівник податкової, якого віддали під суд і внесли рекордну заставу в сто мільйонів, а також став єдиним кандидатом у президенти під слідством. Науковці не виключають, що існує можливість подорожувати між вимірами й схоже, що звідти до нас прибув Геннадій Труханов.

      Також у випуску:

      Кандидати у президенти та їх чотирилапі улюбленці.

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      Теги: Геннадій Труханов Новини України Роман Насіров Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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