Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20 мая – если присяги предыдущих президентов запомнились большим количеством иностранных политиков, то на инаугурации Зеленского было больше скоплений комиков. Новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады Украины. "Народный фронт" готовится к новым парламентским выборам и заявляет о полном ребрендинге партии.
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Источник: 24 канал
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