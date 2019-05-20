Вести.UA: фишечки инаугурации Зеленского. Ребрендинг партии "Народный фронт"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 20 мая – если присяги предыдущих президентов запомнились большим количеством иностранных политиков, то на инаугурации Зеленского было больше скоплений комиков. Новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады Украины. "Народный фронт" готовится к новым парламентским выборам и заявляет о полном ребрендинге партии.

Также в выпуске: Зеленский вступил в батл с Ляшко. "Блок Петра Порошенко" готовится к полной перезагрузке.

Источник: 24 канал