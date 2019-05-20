Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 20 травня – якщо присяги попередніх президентів запам’яталися значною кількістю іноземних політиків, то на інавгурації Зеленського було найбільше скупчень коміків. Новий президент України оголосив про розпуск Верховної Ради України. "Народний фронт" готується до нових парламентських виборів й заявляють про повний ребрендинг партії.

Також у випуску: Зеленський вступив у батл з Ляшком. "Блок Петра Порошенка" готується до повного перезавантаження.

Джерело: 24 канал