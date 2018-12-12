Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 12.12 – возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС сильно задело украинцев. На самом деле, само по себе возобновление не страшно по сравнению с тем, что может произойти после него. В ходе войны с РФ подходило бы выгнать из страны часть людей с паспортом с двуглавым орлом. Особенно, если он в когтях держит представителей силовых структур.

Также в выпуске: Дешевый евроремонт Украины. Пьеса "Пу и придворные шуты".