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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
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      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко

      Вести.UA 54 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 12.12 – возобновление Романа Насирова на посту главы ГФС сильно задело украинцев. На самом деле, само по себе возобновление не страшно по сравнению с тем, что может произойти после него. В ходе войны с РФ подходило бы выгнать из страны часть людей с паспортом с двуглавым орлом. Особенно, если он в когтях держит представителей силовых структур.

      Также в выпуске:

      Дешевый евроремонт Украины.

      Пьеса "Пу и придворные шуты".

      Теги: Новости Украины Роман Насиров Вести.UA Сергей Семочко
      Источник: 24 канал
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