Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12.12 – поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. У час війни з РФ пасувало б вигнати з країни частину людей з паспортом із двоголовим орлом. Особливо, якщо він в кігтях тримає представників силових структур.

Також у випуску: Дешевий євроремонт України. П'єса "Пу і придворні шути".