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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка

      Вєсті.UA 47 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12.12 – поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. У час війни з РФ пасувало б вигнати з країни частину людей з паспортом із двоголовим орлом. Особливо, якщо він в кігтях тримає представників силових структур.

      Також у випуску:

      Дешевий євроремонт України.

      П'єса "Пу і придворні шути".

      Теги: Новини України Вєсті.UA Роман Насіров Сергій Семочко
      Джерело: 24 канал
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