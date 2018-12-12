Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 12.12 – поновлення Романа Насірова на посаді голови ДФС неабияк зачепило українців. Насправді ж, саме по собі поновлення не страшне, порівняно з тим, що може статися після нього. У час війни з РФ пасувало б вигнати з країни частину людей з паспортом із двоголовим орлом. Особливо, якщо він в кігтях тримає представників силових структур.
Також у випуску:
Дешевий євроремонт України.
П'єса "Пу і придворні шути".
Джерело: 24 канал
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