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      Вести.UA: Фреймут против Притулы. Чернобыль – праздник для Тищенко

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – несмотря на высокие цифры рейтингов, Сергей Притула до сих пор не сказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева. Однако Ольга Фреймут уже точно знает, что сбежит из страны, если это таки произойдет. Оратор Николай Тищенко на телевидении рассказывал о Чернобыльской трагедии. Однако что-то пошло не так – он поздравил ликвидаторов с датой взрыва на ЧАЭС.

      Также в выпуске "Вести.UA":

      Почему на самом деле Януковича зовут в ГБР.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости политики Сергей Притула Новости Украины Николай Тищенко Вести.UA
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