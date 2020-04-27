Вести.UA: Фреймут против Притулы. Чернобыль – праздник для Тищенко

В выпуске программы "Вести.UA" за 27 апреля – несмотря на высокие цифры рейтингов, Сергей Притула до сих пор не сказал, будет ли баллотироваться в мэры Киева. Однако Ольга Фреймут уже точно знает, что сбежит из страны, если это таки произойдет. Оратор Николай Тищенко на телевидении рассказывал о Чернобыльской трагедии. Однако что-то пошло не так – он поздравил ликвидаторов с датой взрыва на ЧАЭС.

Также в выпуске "Вести.UA": Почему на самом деле Януковича зовут в ГБР.