Вєсті.UA: Фреймут проти Притули. Чорнобиль – свято для Тищенка

У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – попри високі цифри у рейтингах, Сергій Притула досі не сказав, чи балотуватиметься у мери Києва. Проте Ольга Фреймут вже точно знає, що втіче з країни, якщо це таки станеться. Красномовець Микола Тищенко на телебаченні розповідав про Чорнобильську трагедію. Проте щось пішло не так – політик захотів привітати ліквідаторів із датою вибуху на ЧАЕС.

Також у випуску "Вєсті.UA": Чому насправді Януковича кличуть в ДБР.