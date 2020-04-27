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      Вєсті.UA: Фреймут проти Притули. Чорнобиль – свято для Тищенка

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 квітня – попри високі цифри у рейтингах, Сергій Притула досі не сказав, чи балотуватиметься у мери Києва. Проте Ольга Фреймут вже точно знає, що втіче з країни, якщо це таки станеться. Красномовець Микола Тищенко на телебаченні розповідав про Чорнобильську трагедію. Проте щось пішло не так – політик захотів привітати ліквідаторів із датою вибуху на ЧАЕС.

      Також у випуску "Вєсті.UA":

      Чому насправді Януковича кличуть в ДБР.

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини політики Сергій Притула Новини України Микола Тищенко Вєсті.UA
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