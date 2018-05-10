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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Вести.UA. Футбольный фанат без правил. Бычьи замашки Косюка

Вести.UA 347 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Вести.UA" по 10.05 – Сергей Рыбалка известен тем, что поздравляет свою любимую на экранах нью-йоркского "Тайм-Сквер", и неизвестно, хватало ли бы Рыбалке денег на всю эту роскошь, если бы его семечки не рекламировал сам Олег Ляшко. Дорогами украинцы готовы вообще не пользоваться, чтобы не дай Бог не испортить их своими автомобилями.

Также в выпуске:

Философия подарков и взяток – детали в цифрах.

Самый святой день донецких террористов.

Как выглядит среднестатистический любитель "Победобесия".

Теги: Вести.UA Олег Ляшко
Источник: 24 Канал
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