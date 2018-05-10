Вєсті.UA. Футбольний фанат без правил. Бичі замашки Косюка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 10.05 – Сергій Рибалка відомий тим, що вітає свою кохану на екранах нью-йоркського "Тайм-Сквер", і невідомо, чи вистачало б Рибалці грошей на всі ці розкоші, якби його соняшникове насіння не рекламував сам Олег Ляшко. Дорогами українці готові взагалі не користуватись, щоб не дай Боже не зіпсувати їх своїми автомобілями.

Також у випуску: Філософія дарунків та хабарів – деталі у цифрах. Найсвятіший день донецьких терористів. Як виглядає середньостатистичний пошановувач "Побєдобєсія".