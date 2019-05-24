Вести.UA: Ге-команда Коломойского. Громкие требования Вакарчука

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 24 мая – имея удачный опыт сотрудничества с Корбаном, Коломойский подыскал целую команду "Ге". Вакарчуку понадобился почти год, чтобы окончательно определиться: он таки "да". Правда, составить компанию Зеленскому на президентских гонках не успел, зато к парламентским его Голос точно присоединится.

Также в выпуске: Ляшко на велике. О поиске работы в Украине в цифрах.

Источник: 24 канал