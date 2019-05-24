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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука

      Вєсті.UA 338 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 травня – маючи вдалий досвід співпраці з Корбаном, Коломойський підшукав цілу комнаду "Ге". Вакарчуку знадобився майже рік, аби остаточно визначитися: він таки "да". Правда, скласти компанію Зеленському на президентських перегонах не встиг, зате до парламентських його Голос точно приєднається.

      Також у випуску:

      Ляшко на вєліку.

      Про пошук роботи в Україні в цифрах.

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Вєсті.UA Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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