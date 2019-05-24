Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 травня – маючи вдалий досвід співпраці з Корбаном, Коломойський підшукав цілу комнаду "Ге". Вакарчуку знадобився майже рік, аби остаточно визначитися: він таки "да". Правда, скласти компанію Зеленському на президентських перегонах не встиг, зате до парламентських його Голос точно приєднається.

Також у випуску: Ляшко на вєліку. Про пошук роботи в Україні в цифрах.

Джерело: 24 канал