Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 24 травня – маючи вдалий досвід співпраці з Корбаном, Коломойський підшукав цілу комнаду "Ге". Вакарчуку знадобився майже рік, аби остаточно визначитися: він таки "да". Правда, скласти компанію Зеленському на президентських перегонах не встиг, зате до парламентських його Голос точно приєднається.
Також у випуску:
Ляшко на вєліку.
Про пошук роботи в Україні в цифрах.
Джерело: 24 канал
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