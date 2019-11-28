Вести.UA: Географический фейл Мендель. Проклятое место на Банковой

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 ноября – Мендель очередной раз попала в неловкую ситуацию, на этот раз – перепутав названия стран. Хотя потом и сказала, что это, мол, шутка такая. В одном из кабинетов на Банковой годами сидели руководители Украины, начиная еще с пресловутого Кагановича. С тех пор место занимали столько одиозных особ, что не зарядиться негативом Райнин просто не мог.

Также в выпуске: "Украинское правосудие" задело и Садового. Трубу прорвало.