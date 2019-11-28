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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      Вєсті.UA: Географічний фейл Мендель. Прокляте місце на Банковій

      Вєсті.UA 121 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 листопада – Мендель вкотре потрапила у незручну ситуацію, цього разу – переплутавши назви країн. Хоча потім і сказала, що це, мовляв, жарт такий. В одному з кабінетів Банкової роками сиділи керівники України, починаючи ще з сумнозвісного Кагановича. З того часу місце займали стільки одіозних осіб, що не зарядитися негативом Райнін просто не міг.

      Також у випуску:

      "Українське правосуддя" зачепило і Садового.

      Трубу прорвало.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Вєсті.UA Юлія Мендель
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