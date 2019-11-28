Вєсті.UA: Географічний фейл Мендель. Прокляте місце на Банковій

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 листопада – Мендель вкотре потрапила у незручну ситуацію, цього разу – переплутавши назви країн. Хоча потім і сказала, що це, мовляв, жарт такий. В одному з кабінетів Банкової роками сиділи керівники України, починаючи ще з сумнозвісного Кагановича. З того часу місце займали стільки одіозних осіб, що не зарядитися негативом Райнін просто не міг.

Також у випуску: "Українське правосуддя" зачепило і Садового. Трубу прорвало.