Вести.UA: Геращенко стал детективом. Как Медведчук привлекает внимание

В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 1 марта – шутки о гуманнах судах и импотентности правоохранительной системы Украины, конечно могут быть смешными. Если не учитывать факта, что все это очень печально. Вернуть к себе интерес кум Путина Медведчук решил покушением на свою жизнь – только не настоящим, а лишь слухами. Казалось бы, идея абсурдна, и "Вести.UA" знают, кто ее случайно подбросил.

Также в выпуске: Коррупция и самый гуманный суд в мире. Имитация Киви.