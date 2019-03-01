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      Вєсті.UA: Геращенко став детективом. Як Медведчук привертає увагу

      Вєсті.UA 73

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 1 березня – жарти про найгуманніші суди та імпотентність правоохоронної системи України, звісно можуть бути смішними. Якщо не враховувати факту, що все це дуже сумно. Повернути до себе інтерес кум Путіна Медведчук вирішив замахом на своє життя – тільки не справжнім, а лише чутками. Здавалося б, ідея абсурдна, і "Вєсті.UA" знають, хто її випадково підкинув.

      Також у випуску:

      Корупція і самий гуманний суд в мірє.

      Імітація Киви.

       

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      Теги: Новини України Віктор Медведчук Антон Геращенко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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