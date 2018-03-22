Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 22.03 – история летчицы с голливудским сценарием в разгаре: следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко. Экс-президент Грузии осел в Амстердаме, однако оттуда угрожает "барыгам" и не оставляет надежды вернуться в Киев.
Также в выпуске:
Как относятся украинцы к России и наоборот.
Антон Яценко – титулованный кнопкодав.
Источник: 24 Канал
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