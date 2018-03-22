Вєсті.UA. Герой України і терорист Савченко. Саакашвілі готує туфлі до України
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.03 – історія льотчиці з голівудським сценарієм у розпалі: слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко. Екс-президент Грузії осів в Амстердамі, проте, звідти погрожує "баригам" і не полишає надії повернутися до Києва.
Також у випуску:
Як ставляться українці до Росії і навпаки.
Антон Яценко – титулований кнопкодав.
Джерело: 24 Канал
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