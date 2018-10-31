Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы

В свежем выпуске "Вести. UA" за 31.10 – ныне украинские политики могут бить друг другу лица, а уже через год читать друг другу стихи. Украинцы уже узнали о кандидатах в президенты: Порошенко, Тимошенко, Садовый – это из тех предполагаемых, но есть неожиданные персонажи – Вакарчук, Зеленский, Кива наконец. Однако их программы – настоящая загадка.

Также в выпуске: Бездействие депутатов с президентскими амбициями – в цифрах.