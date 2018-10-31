Вєсті.UA. Гімн піонерів від Мірошниченка. Президентські амбіції Киви

У свіжому випуску "Вєсті. UA" за 31.10 – нині українські політики можуть бити один одному обличчя, а вже через рік читати один одному вірші. Українці вже дізнались про кандидатів у президенти: Порошенко, Тимошенко, Садовий – це з тих передбачуваних, але ж є несподівані персонажі – Вакарчук, Зеленський, Кива врешті решт. Однак їхні програми – справжня загадка.

Також у випуску: Бездіяльність депутатів з президенськими амбіціями – у цифрах.