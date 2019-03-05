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      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун

      Вести.UA 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 5 марта – если Игоря Гладковского уберут от корыта в "Укроборонпроме", то вполне можно будет зарабатывать, как это сейчас модно и легко, снимая видеоблоги. Премьер Владимир Гройсман не знает, как снизить цену на газ, но он знает, что делать с смартфоно-зависимыми чиновниками.

      Также в выпуске:

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      Теги: Ульяна Супрун Владимир Гройсман Вести.UA
      Источник: 24 канал
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