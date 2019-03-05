Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 5 березня – якщо Ігоря Гладковського заберуть від корита в "Укроборонпромі", то цілком можна буде заробляти, як це зараз модно і легко, знімаючи відеоблоги. Прем'єр Володимир Гройсман не знає, як знизити ціну на газ, але він знає, що робити із смартфоно-залежними чиновниками.
Також у випуску:
Хронологія побиття Шуфрича.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі