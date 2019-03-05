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      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун

      Вєсті.UA 92 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 5 березня – якщо Ігоря Гладковського заберуть від корита в "Укроборонпромі", то цілком можна буде заробляти, як це зараз модно і легко, знімаючи відеоблоги. Прем'єр Володимир Гройсман не знає, як знизити ціну на газ, але він знає, що робити із смартфоно-залежними чиновниками.

      Також у випуску:

      Хронологія побиття Шуфрича.

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      Теги: Вєсті.UA Володимир Гройсман Уляна Супрун
      Джерело: 24 канал
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