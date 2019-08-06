Вести.UA: Глава колхоза Медведчук. Разминка Усика с Шарием
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 6 августа – возможно, что из-за неудовлетворительного результата на парламентских выборах Медведчук не против нового волеизъявления. Однако уже на местных выборах. С Шарием решил початиться Александр Усик. Они более 15 минут общались в общем видеочате.
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Смотрите видео "Вести.UA" за 6 августа 2019:
8 августа
Источник: 24 канал
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