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      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм

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      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 серпня – можливо, що через незадовільний результат на парламентських виборах Медведчук не проти нового волевиявлення. Проте вже на місцевих виборах. З Шарієм вирішив початитися Олександр Усик. Вони понад 15 хвилин спілкувалися у спільному відеочаті.

      Також у випуску:

      Хто витратив найбільше коштів на агітацію

      Російський алкогольний делікатес – настоянка глоду.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 6 серпня 2019:

       

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Анатолій Шарій
      Джерело: 24 канал
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