Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 6 серпня – можливо, що через незадовільний результат на парламентських виборах Медведчук не проти нового волевиявлення. Проте вже на місцевих виборах. З Шарієм вирішив початитися Олександр Усик. Вони понад 15 хвилин спілкувалися у спільному відеочаті.
Також у випуску:
Хто витратив найбільше коштів на агітацію
Російський алкогольний делікатес – настоянка глоду.
Дивіться відео "Вєсті.UA" за 6 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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