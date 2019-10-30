Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 30 октября – во время инвестиционного форума Гончарук заявил о тотальной цифровизации. Но вот проблема – цифры, которыми он подкреплял свои слова, немножко неправдивые. Если бы украинским парламентам раздавали титулы, то Рада девятого созыва называлась бы клубничной. Ведь лишь за несколько месяцев их работы прогремело сразу несколько интимных скандалов.

Также в выпуске: Хорошие новости для украинцев.