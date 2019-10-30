Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 жовтня – під час інвестиційного форуму Гончарук заявив, про тотальну цифровізацію. Але от проблема – цифри, якими він підкріплював свої слова, трошки не правдиві. Якби українським парламентам роздавали титули, то Рада дев'ятого скликання називалася б полуничною. Бо лише за кілька місяців їхньої роботи прогриміло одразу декілька інтимним скандалів.

Також у випуску: Гарні новини для українців.