Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 сентября – вот-вот злоумышленников, которые действуют против Гонтаревой, найдут, если, конечно, мы имеем дело с обычными преступниками. Потому что есть подозрение, что здесь замешаны потусторонние силы – силы Коломойского. Полиция и церковь объединяются в борьбе с наркоманией. Первым клиентом там может быть Добкин младший.
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Источник: 24 канал
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