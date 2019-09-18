Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 18 сентября – вот-вот злоумышленников, которые действуют против Гонтаревой, найдут, если, конечно, мы имеем дело с обычными преступниками. Потому что есть подозрение, что здесь замешаны потусторонние силы – силы Коломойского. Полиция и церковь объединяются в борьбе с наркоманией. Первым клиентом там может быть Добкин младший.

Также в выпуске: "Новые" идеи Кабмина. Невероятная фотосессия Савченко.

Источник: 24 канал