Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 вересня – ось-ось зловмисників, які діють проти Гонтаревої, відшукають, якщо звісно ми маємо справу зі звичайними злочинцями. Бо є підозра, що тут замішані потойбічні сили – сили Коломойського. Поліція та церква об'єднуються для боротьби із наркоманією. А першим клієнтом там може бути Добкін молодший.

Також у випуску: "Нові" ідеї Кабміну. Неймовірна фотосесія Савченко.

Джерело: 24 канал