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      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
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      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін

      Вєсті.UA 162 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 вересня – ось-ось зловмисників, які діють проти Гонтаревої, відшукають, якщо звісно ми маємо справу зі звичайними злочинцями. Бо є підозра, що тут замішані потойбічні сили – сили Коломойського. Поліція та церква об'єднуються для боротьби із наркоманією. А першим клієнтом там може бути Добкін молодший.

      Також у випуску:

      "Нові" ідеї Кабміну.

      Неймовірна фотосесія Савченко.

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      Теги: Новини України Арсен Аваков Вєсті.UA Валерія Гонтарева Ігор Коломойський
      Джерело: 24 канал
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