Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 вересня – ось-ось зловмисників, які діють проти Гонтаревої, відшукають, якщо звісно ми маємо справу зі звичайними злочинцями. Бо є підозра, що тут замішані потойбічні сили – сили Коломойського. Поліція та церква об'єднуються для боротьби із наркоманією. А першим клієнтом там може бути Добкін молодший.
Також у випуску:
"Нові" ідеї Кабміну.
Неймовірна фотосесія Савченко.
Джерело: 24 канал
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