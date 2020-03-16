Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
В выпуске программы "Вести.UA" за 16 марта – Дмитрий Гордон решил, что может исцелять человечество. В частности, у него есть супер оружие, которое спасет от коронавируса. Часть народных депутатов фракции "Слуги народа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создание Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.
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