Вєсті.UA: Гордон поборить коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 березня – Дмитро Гордон вирішив, що може зцілювати людство. Зокрема, має супер зброю, яка порятує від коронавірусу. Частина народних депутатів фракції "Слуги народу" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Також у випуску:
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