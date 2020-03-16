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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
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      Вєсті.UA: Гордон поборить коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”

      Вєсті.UA -

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 березня – Дмитро Гордон вирішив, що може зцілювати людство. Зокрема, має супер зброю, яка порятує від коронавірусу. Частина народних депутатів фракції "Слуги народу" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

      Також у випуску:

      Очільник МОЗ заспокоїв українців.

       

      Скільки людей захворіло на коронавірус Covid-2019 та у яких країнах: онлайн-мапа
      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Слуга народу Новини України Вєсті.UA
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