Вєсті.UA: Гордон поборить коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”

У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 березня – Дмитро Гордон вирішив, що може зцілювати людство. Зокрема, має супер зброю, яка порятує від коронавірусу. Частина народних депутатів фракції "Слуги народу" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Також у випуску: Очільник МОЗ заспокоїв українців.