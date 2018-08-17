Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП

В свежем выпуске "Вести.UA" за 17.08 – жене Виктора Медведчука, который и так не вылезает из скандалов, тоже приходится нелегко. Но Оксана Марченко не сдается и уже придумала, чем поразить украинцев. Bufo Rapto Vipera – именно так могли бы описать латиняне конфликт Сытника и Холодницкого. Если переводить на украинский, получится фраза про необычную связь лягушки и змеи.

Также в выпуске: Почему следует прекратить железнодорожное сообщение с агрессором – в "Цитате дня". Нокдаун Мосийчука.