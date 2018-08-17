Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 17.08 – дружині Віктора Медведчука, який і так не вилазить зі скандалів, теж доводиться нелегко. Але Оксана Марченко не здається і вже придумала, чим вразити українців. Bufo Rapto Vipera – саме так могли б описати латиняни конфлікт Ситника і Холодницького. Якщо перекладати українською, вийде фраза про незвичайний зв'язок жаби та гадюки.

Також у випуску: Чому варто припинити залізничне сполучення з агресором – у "Цитаті дня". Нокдаун Мосійчука.