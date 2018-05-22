Вести.UA. "Грязный и вонючий" Омелян. Виртуальный онанизм Литвина

В свежем выпуске "Вести.UA" за 22.05 – министр инфраструктуры Владимир Омелян теперь не может в регионы приехать, потому что на местах его оскорбляют и обзывают. В эпоху цифровых технологов Владимир Литвин оказался никому не нужным. Поэтому политик решил идти нога в ногу со временем и стал СММшиком от Бога.

Также в выпуске: Эпическое возвращение Кармазина. Соцсети затянули Добкина-младшего.