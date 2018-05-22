Вєсті.UA. "Брудний та смердючий" Омелян. Віртуальний онанізм Литвина
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 22.05 – міністр інфраструктури Володимир Омелян тепер не може в регіони приїхати, бо на місцях його ображають і обзивають. В епоху цифрових технологів Володимир Литвин виявився нікому не потрібним. Тому політик вирішив йти нога в ногу з часом і став СММником від Бога.
Також у випуску:
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Соцмережі затягнули Добкіна-молодшого.
Джерело: 24 Канал
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