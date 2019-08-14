Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 августа – в Офисе Президента попросили премьера Гройсмана уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Тот в ответ ушел в отпуск, но и потом, когда вернулся все равно не уволил. Певица Таисия Повалий, которая поддерживала "Партию регионов", а затем убежала в Россию, анонсировала концерт в Киеве.
Также в выпуске:
Очередное доказательство непрофессионализма Луценко.
Смотрите видео "Вести.UA" за 14 августа 2019:
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