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      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий

      63 Читати новину українською
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 14 августа – в Офисе Президента попросили премьера Гройсмана уволить Виталия Кличко с должности главы КГГА. Тот в ответ ушел в отпуск, но и потом, когда вернулся все равно не уволил. Певица Таисия Повалий, которая поддерживала "Партию регионов", а затем убежала в Россию, анонсировала концерт в Киеве.

      Также в выпуске:

      Очередное доказательство непрофессионализма Луценко.

      Смотрите видео "Вести.UA" за 14 августа 2019:

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      Теги: Владимир Зеленский Владимир Гройсман Вести.UA
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