Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 серпня – в Офісі Президента попросили прем'єра Гройсмана звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Той у відповідь пішов у відпустку, проте й потім, коли повернувся все одно не звільнив. Співачка Таїсія Повалій, яка підтримувала "Партію регіонів", а потім втекла в Росії анонсувала концерт у Києві.

Також у випуску: Черговий доказ непрофесійності Луценка. Дивіться відео "Вєсті.UA" за 14 серпня 2019: