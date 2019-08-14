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      ВАКЦИНАЦІЯ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ
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      Вєсті.UA: Гройсман образився на Зеленського. Музичне повернення Повалій

      260 Читать новость на русском
      Вєсті UA
      Вєсті UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 серпня – в Офісі Президента попросили прем'єра Гройсмана звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА. Той у відповідь пішов у відпустку, проте й потім, коли повернувся все одно не звільнив. Співачка Таїсія Повалій, яка підтримувала "Партію регіонів", а потім втекла в Росії анонсувала концерт у Києві.

      Також у випуску:

      Черговий доказ непрофесійності Луценка.

      Дивіться відео "Вєсті.UA" за 14 серпня 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Володимир Гройсман
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