Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин

В свежем выпуске "Вести.UA" по 06.07 – в Украине Владимир Гройсман идет против всех. Очередной его враг – лотерея. Премьер готов закрыть лотерею, где, по словам Гройсмана, "теневые потоки ходят косяками". Теперь Добкин не то, что просто переосмыслил историческую роль Бандеры и Шухевича, но из борца с псевдофашистами превратился в образец толерантности.

Также в выпуске: Союз БПП и "Народного фронта" не смог дожить до конца. В "Нафтогазе" не только миллионные заработки, но и премиум машины.