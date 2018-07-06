Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин

Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий ДобкинВести.UA 53 Читати новину українською
В свежем выпуске "Вести.UA" по 06.07 – в Украине Владимир Гройсман идет против всех. Очередной его враг – лотерея. Премьер готов закрыть лотерею, где, по словам Гройсмана, "теневые потоки ходят косяками". Теперь Добкин не то, что просто переосмыслил историческую роль Бандеры и Шухевича, но из борца с псевдофашистами превратился в образец толерантности.
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Союз БПП и "Народного фронта" не смог дожить до конца.
В "Нафтогазе" не только миллионные заработки, но и премиум машины.
Источник: 24 Канал
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