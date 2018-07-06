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Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA

Вести.UA. Гройсман против всех. Свободомыслящий Добкин

Вести.UA 53 Читати новину українською

В свежем выпуске "Вести.UA" по 06.07 – в Украине Владимир Гройсман идет против всех. Очередной его враг – лотерея. Премьер готов закрыть лотерею, где, по словам Гройсмана, "теневые потоки ходят косяками". Теперь Добкин не то, что просто переосмыслил историческую роль Бандеры и Шухевича, но из борца с псевдофашистами превратился в образец толерантности.

Также в выпуске:

Союз БПП и "Народного фронта" не смог дожить до конца.

В "Нафтогазе" не только миллионные заработки, но и премиум машины.

Теги: Владимир Гройсман Михаил Добкин Вести.UA
Источник: 24 Канал
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