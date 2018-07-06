Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний Добкін

Вєсті.UA. Гройсман проти всіх. Вільнодумний ДобкінВєсті.UA 76 Читать новость на русском
У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 06.07 – в Україні Володимир Гройсман йде проти всіх. Черговий його ворог – лотерея. Прем’єр готовий закрити лотерею, де, за словами Гройсмана, "тіньові потоки ходять косяками". Тепер Добкін не те, що просто переосмислив історичну роль Бандери і Шухевича, але із борця з псевдофашистами перетворився на взірець толерантності.
Також у випуску:
Союз БПП і "Народного фронту" не зміг дожити до кінця.
У "Нафтогазі" не лише мільйонні заробітки, але й преміум автівки.
Джерело: 24 Канал
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